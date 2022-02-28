РИАМО - 28 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного УФАС России о нарушении ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М» закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление пожаловался гражданин, который сообщил о распространении в офисе продаж ЖК «Инновация» рекламных буклетов с недостоверной информацией о транспортной доступности комплекса.

По результатам рассмотрения обращения УФАС возбудило дело в отношении ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М» по признакам нарушения закона о рекламе.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении застройщиком закона, выдано обязательное для исполнения предписание.

Общество не согласилось с решением и предписанием управления и обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал застройщику и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.