РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. В течение всей зимы в городском округе Мытищи 12 команд разыгрывали «Зимний кубок МФЛ» на дворовых площадках города, сообщается на сайте администрации горокруга.

Регулярное первенство Мытищинской футбольной лиги на зиму берет традиционный перерыв. Но желающих поиграть в футбол даже на заснеженных полях в непростых погодных условиях всегда остается достаточно. Для них организаторами лиги и был учрежден зимний турнир.

В его финал пробились команды «СОБР» и «Гранд». Явным фаворитом считались «собровцы», которые прошли весь турнир без потерь. Но футболисты «Гранда» сумели навязать сопернику серьезную борьбу. В первой половине встречи на площадке шла достаточно равная борьба с обоюдными шансами. Единственный мяч футболистам «СОБРА» удалось забить лишь в середине тайма. А вот «Гранд» своими шансами не воспользовался и во втором тайме позволил сопернику нарастить свое преимущество до крупного счета – 5:0.

В итоге обладателем «Зимнего кубка МФЛ» стал «СОБР», второе место у «Гранда», бронзовые кубки вручены командам «Ветераны» и «Порту».