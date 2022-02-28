РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Более 50 школьникам из ДНР в подмосковном Подольске вручили портфели с учебными принадлежностями к началу занятий в школе, сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению и.о. главы округа Дмитрия Жарикова 27 февраля детям из Донецкой народной республики, проживающим в пункте временного размещения в детско-оздоровительном лагере «Мечта», вручили портфели со школьными принадлежностями. Ребят примет школа №34. К занятиям школьники младшего и старшего звена приступят с понедельника, к месту учебы ребят будут доставлять специальные автобусы.

Наборы со всем необходимым для дальнейшей учебы вручали депутат Мособлдумы Павел Максимович и первый зампредседателя совета депутатов округа Любовь Ушанева. Каждому учащемуся предоставили возможность выбрать понравившийся портфель, а найти нужную информацию в сети Интернет старшеклассникам помогут новые мобильные телефоны.

Необходимые канцелярские принадлежности, рабочие тетради, материалы для творчества получили 51 учащийся начальной и средней школы. Новые ученики будут обеспечены горячим питанием и смогут посещать дополнительные занятия, кружки и спортивные секции.

Школьников распределили по действующим классам в соответствии с возрастом. Все они зарегистрированы на школьном портале. Кроме того, в образовательном учреждении для старшеклассников и учащихся выпускных классов организован процесс выполнения домашнего задания под руководством учителей. Они помогут ребятам закрепить пройденный на уроках материал и повторить изученные темы. Для самостоятельных занятий и самоподготовки к экзаменам в детском оздоровительном лагере есть специальная учебная комната. Ее оснастили удобными партами, настольными лампами и ноутбуками.