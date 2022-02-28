РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. Команда каратистов из Королева заняла первое место на Кубке Николая Японского, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель команды.

Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств прошел в Пушкине 27 февраля. Фестиваль собрал более 250 участников. В нем приняли участие две команды из Королева - «Стимул» и «Монолит».

«На фестиваль мы приехали в составе 40 бойцов, которые выступили достойно и смогли занять первое командное место, обойдя соперников из Москвы и Балашихи», - сказал собеседник агентства.

В команде «Стимул» занимаются ребята из Королева и Щелкова, вместе они смогли завоевать 12 золотых медалей, 9 серебряных и 4 бронзовые. Команда «Монолит» набрала 30 баллов и заняла пятое командное место.