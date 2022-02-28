РИАМО - 28 фев. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве и области может значительно стабилизироваться в мае 2022 года в том случае, если к этому времени не появится новый штамм инфекции, сообщила в понедельник газета «Известия».

В настоящий момент многие субъекты РФ, в том числе Москва и Подмосковье, наблюдают постепенное снижение заболеваемости коронавирусом и уменьшение числа госпитализаций Covid-пациентов. В связи с этим администрации некоторых регионов уже начали отменять введенные ранее эпидемические ограничения.

Так, на территории Москвы и области жителям старше 60 лет разблокируют транспортные карты. В столице указ об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы теперь носит рекомендательный характер, а в Подмосковье в два раза увеличили допустимое число гостей на массовых мероприятиях без предъявления QR-кода.

«Фундаментальная стабилизация ситуации с заболеваемостью произойдет в мае, если к тому времени не появится новый штамм коронавируса», – заявил гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

По словам вирусолога, профессора вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, снижение заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса происходит по всему миру, однако в России все еще остается на довольно высоком уровне.

Эксперт считает, что основания для смягчения эпидемических мер в некоторых регионах России есть, однако полностью отменять их нецелесообразно из-за уязвимости и высокой смертности от Covid-19 пожилых людей и граждан, имеющих хронические заболевания.

Альтшейн отметил, что появление нового штамма коронавируса в мире маловероятно, так как у всего населения Земли уже достаточно высок уровень коллективного иммунитета.

В России коллективный иммунитет к Covid-19, по официальным данным, составляет 57,8%. При этом в статистику не входят граждане, перенесшие заболевание вирусом в легкой форме или бессимптомно, несмотря на то, что фактически они также имеют антитела к инфекции.