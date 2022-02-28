РИАМО - 28 фев. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать факты пыток российских военнослужащих украинскими солдатами и принимать меры для установления виновных, сообщает Nation News.

Минобороны России заявило о применении пыток на Украине по отношению к российским военнослужащим, которые попали в плен. В Следственном комитете РФ отметили, что пытки нарушают нормы международного права.

Бастрыкин поручил реагировать на сообщения о фактах пыток россиян, потребовал расследовать обстоятельства и принимать меры, чтобы устанавливать личности виновных.

Российские Вооруженные силы приступили к спецоперации на территории Украины 24 февраля. О начале действий объявил президент России Владимир Путин.