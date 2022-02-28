РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Подольские спортсмены отличились на первенстве Подмосковья по легкоатлетическому многоборью, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

В Пущине проходило первенство Московской области среди юниоров по легкоатлетическому многоборью. По результатам финалов в «Прыжке, 2 разряд» первое место заняла Анастасия Митюшкина, второе - Варвара Алексова, третье место - Татьяна Хлынина. Алексова получила также бронзу и два золота в других видах многоборья, а Митюшкина – еще одну бронзу.

Среди юношей отличился Роман Новиков. Он получил первое и второе место в отдельных видах многоборья.