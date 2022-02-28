РИАМО - 28 фев. В поселении Краснопахорское в новой Москве завершилось строительство автобусного парка на 300 мест. Он вместит 200 электробусов и 100 автобусов большого класса, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Новый автобусный парк построен вблизи деревни Красная Пахра в поселении Краснопахорское Новой Москвы», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На территории площадью свыше 10 га возвели ряд корпусов: производственный, административно-бытовой, склад с гаражом и другие объекты инфраструктуры.
Он добавил, что свободную от строений территорию благоустроили и озеленили.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что ведомство проверило объект и выдало заключение о соответствии его проектной документации. В настоящее время автопарк готовят к вводу в эксплуатацию.
«На строительстве автобусного парка Комитетом совместно с подведомственным Центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проведены необходимые инспекционные проверки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом», – отметил Войстратенко.
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