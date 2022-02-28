РИАМО - 28 фев. В поселении Краснопахорское в новой Москве завершилось строительство автобусного парка на 300 мест. Он вместит 200 электробусов и 100 автобусов большого класса, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Новый автобусный парк построен вблизи деревни Красная Пахра в поселении Краснопахорское Новой Москвы», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На территории площадью свыше 10 га возвели ряд корпусов: производственный, административно-бытовой, склад с гаражом и другие объекты инфраструктуры.

«Для заправки автобусов на территории предприятия построена автозаправочная станция, а электробусы будут заряжаться с помощью стационарных зарядных станций с возможностью ультрабыстрого и медленного заряда. Проектом предусмотрена столовая и медпункт для персонала, для личного транспорта сотрудников доступна парковка на 88 машино-мест», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что свободную от строений территорию благоустроили и озеленили.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что ведомство проверило объект и выдало заключение о соответствии его проектной документации. В настоящее время автопарк готовят к вводу в эксплуатацию.

«На строительстве автобусного парка Комитетом совместно с подведомственным Центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проведены необходимые инспекционные проверки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом», – отметил Войстратенко.