РИАМО - 28 фев. В начале торгов на Московской бирже курсы доллара и евро достигли исторических максимумов, так, доллар вырос до 90 рублей, сообщает РИА Новости.

Курс евро также вырос до 101,19 рубля.

На рынке Forex ранее курс евро преодолел отметку в 127 рублей, а доллар торговался за 83,89 рубля.

ЦБ РФ экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых. Так планируется уберечь сбережения россиян от обесценения. Также регулятор порекомендовал кредитным организациям не назначать штрафы и пени для заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций после 18 февраля.