РИАМО - 28 фев. Московские стартапы представят инновационные решения потенциальным партнерам и инвесторам во время мероприятия International Demo Day, которое состоится на «Красном Октябре» в понедельник, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что о своих идеях расскажут 20 лучших участников международной части программы. После этого им дадут обратную связь — советы по выходу на новые рынки.

«У предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций — узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать», — сказала Сергунина.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что участники программы покажут свои идеи для геймификации программ лояльности в банках, ретейле и телекоме, сервис для планирования расписания экипажей воздушных судов, умную рабочую каску, сервис для организации работы в офисе и другие проекты.

Их будут консультировать руководители российских и зарубежных компаний.

Встреча пройдет с учетом всех действующих санитарных мер. Попасть на нее можно бесплатно, однако нужно предварительно зарегистрироваться.