РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Пожар произошел в жилом доме в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

27 февраля в 14:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка.

«В 16:57 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 16 человек», - говорится в сообщении.