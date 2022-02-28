РИАМО - 28 фев. Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение cовет директоров регулятора принял из-за кардинального изменения внешних условий для экономики России, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Благодаря принятому решению о повышении ключевой ставки планируется обеспечить увеличение депозитных ставок, чтобы компенсировать возросшие из-за девальвации и инфляции риски. Также мера поможет поддержать финансовую и ценовую стабильность и уберечь сбережения россиян от обесценения.

Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки регулятор будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Кроме того, будут учитываться реакция на введенные изменения со стороны финансовых рынков и фактическая и ожидаемая динамика инфляции.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит с заявлением 28 февраля в 16:00.