РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. На дорогах в подмосковном Красногорске в понедельник утром образовались пробки. Так, затруднено движение в районе улицы Спасской, на съезде на МКАД, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

На Волоколамском шоссе при движении в сторону Москвы движение затруднено на ряде участков. В поселке Нахабино пробка образовалась от улицы Володарского до поворота на станцию МЦД-2. Напряженная дорожная ситуация и на улицах Станционной, 11 Саперов, Инженерной, эстакаде через железнодорожные пути.

Далее на Волоколамском шоссе пробки начинаются в районе улицы Ново-Никольской. Участок дороги протяженностью около 4,5 км до поворота на улицу Маяковского обозначен на карте цветами от бордового до желтого.

Затруднено движение и в районе улицы Спасской, а также на съезде на МКАД. Пробка образовалась на улице Карбышева, а также на выездах на Волоколамское шоссе с улиц Светлой, Братьев Горожанкиных, Кирова, Народного ополчения.

Серьезно затруднено движение на Новорижском шоссе в сторону МКАД. Красным на карте обозначен участок протяженностью более 8,5 км - от деревни Михалково до кольцевой автодороги. Дорожная обстановка здесь оценивается на 6 баллов.