РИАМО - 28 фев. Оставшихся в Европе российских туристов вывезут через Ближний Восток и Турцию, речь идет о странах, которые закрыли небо для самолетов РФ, сообщает РИА Новости.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин уточнил, что домой россияне вернутся транзитным путем через Турцию, ОАЭ и Египет.

«Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры», — заявил Горин.

По его словам, сегодня туристы находятся в Великобритании, Словении и Австрии. Они могут возвращаться через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и Каир.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции по освобождению мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик. После этого европейские страны закрыли свое небо для российских самолетов.