РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. С 21 по 27 февраля в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 городского округа Балашиха поступило свыше 10,1 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 10 176 обращений, из них 666 – в отдел ЕДДС, по единому номеру «112» – 9 510», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 104 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 108 – по вопросам нарушения тишины, 10 – экологии, 13 – по работе уличного освещения, а 9 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру «112» жители городского округа 2799 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1106 – полиции и ГИБДД, 118 – связаны с вызовами пожарных и спасателей, 56 – с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.