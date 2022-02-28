РИАМО - 28 фев. Благодаря содействию бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева подмосковный предприниматель смог вернуть имущество, изъятое правоохранительными органами, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Гендиректор компании по сдаче в аренду собственной недвижимости обратился к бизнес-омбудсмену Подмосковья в конце прошлого года. Он пожаловался на действия правоохранительных органов.

Бизнесмен представил документы, из которых следовало, что в отношении одного из арендаторов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов). Гендиректор не имеет отношения к хозяйственной деятельности арендаторов, но, так как организация, в отношении которой проводилось расследование, находилась на территории предпринимателя, правоохранители проводили там оперативно-разыскные мероприятия.

Изъяли компьютерную технику, телефоны, средства хранения информации, финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, были изъяты личные вещи сотрудников. В итоге деятельность организации была парализована.

Головнев направил запросы в правоохранительные органы и прокуратуру. По итогам разбирательства предпринимателю вернули электронные носители информации и телефоны. Системный блок и ноутбуки приобщили к материалам проверки. Благодаря тому, что часть имущества вернули, организация смогла возобновить хозяйственную деятельность.

Бизнес-омбудсмен продолжает контролировать решение вопроса.