РИАМО - 28 фев. В первую неделю весны в Подмосковье и столице ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и дождя, температура опустится до минус 12 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первую половину недели погоду будет определять антициклон, то есть область повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет с переменной облачностью и без осадков», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что с 28 февраля по 2 марта ночью ожидаются морозы, в Москве — около минус 7-9 градусов, в Подмосковье — до минус 12 градусов. Днем температура составит от 0 до плюс 2 градусов.

«С середины недели атмосферное давление у нас будет понижаться. Постепенно небо будет закрываться плотными облаками, и начнутся осадки», - рассказала синоптик.

3 марта ожидается небольшой дождь, ночью температура составит минус 5 – 0 градусов в Московской области, а в Москве — минус 2 – 0 градусов. Днем будет от 0 до плюс 2 градусов.

4 и 5 марта погоду будет определять юго-восточный циклон, в ночные часы пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха в столице опустится до минус 1-3 градусов, а в Подмосковье — до минус 7 градусов. Днем температура составит около 0 градусов. Также в Московском регионе ожидаются плотный северный ветер и повышение влажности. ​