РИАМО - 28 фев. Сотрудники полиции остановили авто 43-летнего жителя Тульской области. Во время досмотра у мужчины были обнаружены свертки с запрещенным веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители обнаружили 2 свертка с веществом светлого цвета. Эксперт установил, что в одном из них находилось более 500 граммов амфетамина.

«Также задержанный пояснил, что успел сделать закладки с наркотиком в с. Долматово и с. Растуново, которые изъяты оперативниками в результате выезда на место. Общий вес изъятого порошка составил около 3,6 килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также полицейские обнаружили у злоумышленника спичечный коробок с веществом растительного происхождения и сверток с порошком. Химическое исследование показало, что изъятыми веществами оказались гашиш и амфетамин.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Домодедовский городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.