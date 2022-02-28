РИАМО - 28 фев. С понедельника Банк России вводит временный запрет для брокеров продавать ценные бумаги по требованию нерезидентов, сообщает «Вечерняя Москва».

Мера затронет исполнение сделок по продаже российских ценных бумаг по поручению нерезидентов.

На рынке Forex ранее стоимость евро достигла 127,2 рубля, американский доллар торговался по 83,89 рубля.

Изменение курса валют и ослабление позиций рубля происходит на фоне введения санкций со стороны западных стран, которые накладывают ограничения из-за спецоперации России на Украине.