РИАМО - 28 фев. На улицах Москвы вечером в понедельник ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Утром в понедельник пробки в Москве оцениваются в 6 баллов. Вечером с затруднениями автомобилисты столкнутся в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. К образованию пробок могут привести строительные работы и мелкие аварии.

Также из-за проведения строительных работ дорожное движение ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

При движении по центру города рекомендуется пользоваться метро. На вылетных магистралях с выделенными полосами быстрее добраться до пункта назначения удастся с помощью наземного общественного транспорта и такси.