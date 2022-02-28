РИАМО – 28 фев. Поддержка бизнеса в условиях санкций и других вызовов современности является приоритетом для Подмосковья, внимание, оказываемое бизнесу, очень своевременно, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Ранее важность поддержки бизнеса региона в условиях санкций отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вопрос создания благоприятных условий для развития бизнеса всегда был одним из приоритетов в Московской области. И сейчас внимание к бизнесу очень своевременно. <...> В любой ситуации мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения благоприятных условий для бизнеса», - сказал Ефимов.

По его словам, в области используют все предоставленные законодательством возможности, в том числе налоговые льготы. В 2021 году действовали льготы для 27 категорий налогоплательщиков.

«В Московской области принято решение освободить налогоплательщиков от уплаты единого сельскохозяйственного налога», - отметил Ефимов.

При этом большое внимание уделялось и уделяется развитию малого бизнеса, уточнил Ефимов.

«Для создания благоприятных налоговых условий для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения, предоставлены «налоговые каникулы», до 31 декабря 2023 года», - заключил депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что для поддержки и развития бизнеса важно «развязывать узлы», которые существуют в надзорных сферах.

«Нам очень важно сейчас максимальное содействие бизнесу оказывать, экономике. Особенно успешным предприятиям, которые расширяются, растут. То есть сейчас мы должны быть рядом, как никогда, для того чтобы занятость, экономика, а значит, наши возможности и в части рабочих мест, и в части налогов у нас были на должном уровне», — отмечал Воробьев.