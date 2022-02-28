РИАМО - 28 фев. Цикл прямых эфиров для будущих и состоявшихся приемных родителей начнется с 1 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Надеемся, что эфиры будут полезны для всех, интересующихся темой помощи детям-сиротам, работой органов опеки и попечительства», – заявила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

Эфиры будут проводить каждые две недели на YouTube-канале департамента труда и соцззащитны населения Москвы. Там же разместят их записи.

Первая трансляция пройдет 1 марта в 15:00. На ней расскажут, как стать кандидатом в приемные родители и записаться на прием к оператору банка данных. Спикер ответит на вопросы в чате.

Пробный эфир по вопросам, с которыми сталкиваются будущие приемные родители, провели в феврале. Он вызвал интерес у аудитории.

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