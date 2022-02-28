РИАМО - 28 фев. Заражение омикрон-штаммом Covid-19 нередко сопровождается сыпью, крапивницей и воспалением кожи губ. Чаще всего высыпания связаны именно с действием вируса, пишет газета «Известия».
Тяжесть кожных проявлений связана с тяжестью состояния больного. В то же время появление сыпи может быть вызвано нарушениями работы иммунитета. При проведении курса терапии все кожные проявления проходят, как и иные симптомы.
Она отметила, что кожные симптомы отмечаются у 5% пациентов. Они могут иметь вид как еле заметных высыпаний, так и ярко выраженных, которые распространены по всему телу.
Британским специалистам удалось выявить два вида сыпи, появляющихся при омикроне. Один похож на припухлость пальцев рук и ног от обморожения, при этом зуд отсутствует. Во втором случае образуется нечто вроде потниц с сильным зудом.
Такая сыпь может проявляться на любом участке тела в виде красных прыщиков, чаще всего – на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп.
Такие высыпания могут быть связаны с аутоиммунным поражением кожи или токсическим действием препаратов, которые используются в терапии.
«На фоне большого объема медицинских препаратов, которые принимают пациенты, организм не справляется, идут воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, и все это отображается на кожных покровах», – отметила врач-дерматовенеролог клиники НАКФФ Татьяна Сулима.
Кроме того, пациенты сообщают о растрескивании губ. При острых кожных проявлениях необходимо скорее обращаться за помощью к медикам.
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