РИАМО - 28 фев. Банк России принял дополнительные меры поддержки для кредитных организаций. Кроме того, регулятор порекомендовал не назначать штрафы и пени по кредитам, сообщается на сайте Центрального банка РФ.

Вплоть до 31 декабря 2022 года кредитные организации могут принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщиков, чтобы формировать резервы под потери, если получатели кредитов пострадали от введенных против России санкций.

Также организациям можно не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам вне зависимости от финансового благополучия заемщика. Если финансовое положение получателя кредита ухудшилось из-за санкций после 18 февраля, банкам рекомендуется реструктурировать задолженность и отказаться от назначения пеней и штрафов по займам.

Кроме того, кредитные организации могут использовать оценку стоимости на 18 февраля 2022 года для находящегося на балансе банков имущества и для целей расчета резервов на возможные потери. Мера актуальна в том случае, если обеспечение относится к I и II категории качества.