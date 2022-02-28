РИАМО - 28 фев. Восстановление известной «энергетической» пирамиды на Новорижском шоссе в Подмосковье откладывается из-за отсутствия финансирования, сообщил РИАМО инженер Александр Голод.

В 2017 году мощный ураган снес 44-метровую пирамиду Голода на Новорижском шоссе. На ее месте была установлена временная 14-метровая конструкция, которую инженер планировал заменить на постоянную. Стоимость работ он оценивал в сумму до 3 млн долларов.

«Я отложил строительство пирамиды, но в дальнейшем планирую вернуться к этому проекту», - сказал Голод, подтвердив, что до сих пор не нашел инвестора для реализации этого проекта.

По словам Голода, сейчас он занимается новым проектом - изучением свойств воды из пирамиды. Однако он не уточнил, как получить такую воду.

Ранее Голод сообщал, что посещение временной «энергетической» пирамиды способно снизить шансы на заражение коронавирусом.