РИАМО - 28 фев. Порядка 600 видеоконсультаций провели специалисты столичных центров госуслуг. Такие консультации начали проводить в феврале 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день во время онлайн-встреч можно обсудить вопросы по более чем 200 услугам, которые предоставляют в центрах «Мои документы». Например, о порядке регистрации по месту жительства или оформления пенсии.

Записаться на онлайн-консультацию можно в разделе «Услуги» на портале mos.ru. Консультации проводят с 10:00 до 20:00. Они длятся до 20 мин.

Так как онлайн-консультации носят информационный характер, то для дальнейшей подачи документов нужно лично прийти в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.