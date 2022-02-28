РИАМО - 28 фев. Помощь пожилому родственнику с деменцией потребует от близких сил и выдержки. Предстоит взять на себя решение всех бытовых вопросов и научиться общаться с больным спокойно и доверительно, чтобы человек согласился на лечение. Однако в некоторых случаях больному потребуется недобровольная госпитализация. И хотя деменцию невозможно вылечить, своевременная терапия позволит продлить жизнь и улучшить ее качество. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Забота о пожилых родственниках - моральный долг каждого человека. Как правило, в «серебряном» возрасте люди уже имеют букет недугов, и один из них - это старческое слабоумие, по-научному - деменция. Убедить такого больного лечиться довольно сложно, ведь человек в деменции не может адекватно воспринимать реальность, в тяжелых случаях он может перестать узнавать родственников и проявлять к ним агрессию», - сказала Панова.

Она добавила, что в случае деменции речь идет не только о когнитивных нарушениях и непредсказуемом поведении, но и о серьезных проблемах с сосудами головного мозга, а это представляет прямую угрозу для жизни.

«На таких людях нельзя ставить крест, мол, человек выжил из ума и ему уже нельзя помочь. С этим недугом обязательно следует обратиться к специалистам - неврологу и психиатру, которые помогут облегчить состояние больного и улучшить качество его жизни», - отметила эксперт.

Первые шаги

По словам Пановой, начать борьбу с деменцией необходимо с понимания особенностей этой болезни и ее симптомов.

«Главное - вовремя заметить возрастные изменения и не упустить время, а для этого необходимо иметь хотя бы общее представление о деменции. Для саморазвития рекомендую читать материалы на уважаемых, проверенных медицинских ресурсах», - сказала психиатр.

Следующим шагом должен стать спокойный и доверительный разговор с родственником.

«Нужно постараться объяснить, что вы будете всячески поддерживать родного человека, возьмете на себя обязанности по покупке лекарств, записи к врачу, организации поездок в специализированную больницу. Подключите к этому других родственников и близких. Важно обеспечить пожилому человеку полный уход, постоянно его поддерживать, решать все возникающие бытовые вопросы - так больному будет проще согласиться на лечение», - добавила врач.

Госпитализация

Если ситуация сложная, например, близкий человек проявляет агрессию, запирается в квартире, не может безопасно пользоваться газом и водой, а находиться с ним круглосуточно невозможно, то стоит рассмотреть вариант с госпитализацией.

«Нужно вызвать скорую и сообщить, что ваш родственник может нуждаться в приеме у врача-психиатра. Если психиатр выявит показания к недобровольной госпитализации, то пациента примут к лечению, даже если он не может дать свое согласие. И это не «карательная психиатрия», а мера, предусмотренная федеральным законом о психиатрической помощи», - сказала Панова.

Она подчеркнула, что недобровольная госпитализация осуществляется в случаях, когда состояние больного представляет опасность для него самого и окружающих, человек не может сам позаботиться о себе или если при отсутствии лечения здоровье человека необратимо пострадает.

«Никто не будет надевать на пациента с деменцией смирительную рубашку. Порядок оказания недобровольной медицинской помощи очень строгий, о каждом таком случае извещается мировой судья по месту лечения. За нарушения этого порядка медработники несут ответственность вплоть до уголовной. Кроме того, для такого лечения устанавливаются сроки, то есть никто не запрет человека в больнице навсегда», - добавила эксперт.

После недобровольного лечения пациент вернется домой и будет наблюдаться амбулаторно.

Еще один совет

Панова также отметила, что важно не запускать и собственное здоровье, ведь пожилые люди могут бессознательно копировать поведение своих родственников.

«Для заболевших родителей или бабушек с дедушками вы теперь авторитет, даже если они этого не признают. Не прибегайте к нравоучениям, а покажите им пример ответственного отношения к здоровью - пройдите диспансеризацию, вакцинируйтесь от коронавируса, гриппа и других инфекций согласно национальному календарю, посетите профильных врачей», - сказала психиатр.

Она посоветовала выработать у себя привычку к здоровому образу жизни - делать зарядку, отказаться от курения и алкоголя. Старшие начнут перенимать эти привычки, сами того не замечая.

«В заключение хочу напомнить о банальной истине - не будет лучшего момента, чем сейчас. Лучше собраться с силами и вовремя помочь пожилому родственнику, чем упустить время и потом всю жизнь жалеть об этом», - заключила Панова.