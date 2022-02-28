РИАМО - 28 фев. В больницы и клиники столицы приобрели свыше 5 тыс. единиц техники по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), закупки современного оборудования подходят к концу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К настоящему моменту больницы и поликлиники получили уже более 70% закупленного оборудования, которое постепенно вводится в эксплуатацию», – рассказала генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Депздрава Москвы Ирина Рыбальченко.

По ее словам, в период с 2019 по 2021 год город приобрел все оборудование, которое планировалось. Новая техника дает больше возможностей для диагностики и лечения пациентов. Например, с помощью закупленного по КЖЦ лапароскопического оборудования можно использовать 3D-визуализацию во время сложных хирургических операций.

По результатам прошлогодних контрактов город закупил около 760 единиц техники, общий объем закупок достиг суммы в 26,7 млрд рублей. В течение двух лет в столице заключили 122 КЖЦ на поставку медицинского оборудования на 90 млрд рублей. В частности, в городских медучреждениях появились 147 разных рентгеновских аппаратов и 38 томографов.

При закупках техники по КЖЦ поставщик обеспечивает ее работоспособность на протяжении всего срока ее эксплуатации.