РИАМО - 28 фев. Жители столицы создали более 1 тыс. клубов по интересам в центрах «Московского долголетия». Сейчас в столице открыто более 20 клубных пространств, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На базе клубных центров москвичи старшего возраста создали более тысячи объединений», - рассказала директор ГБУ «Московские социальные центры», куратор проекта «Центры Московского долголетия» Елена Громова.

Первое клубное пространство заработало в столице 2,5 года назад. На сегодняшний день их открыто более 20. Лидеры клубов провели в центрах «Московского долголетия» свыше 40 тыс. мероприятий. Более половины - в формате онлайн.

Жители столицы старше 55 лет могут посещать центры «Московского долголетия» для живого общения. Они определяют программу мероприятий, создают творческие, языковые, спортивные и другие досуговые клубы. Каждый день проводится более 130 мероприятий.