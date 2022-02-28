РИАМО - 28 фев. Пассажиры столичного транспорта могут столкнуться с проблемами при оплате проезда с помощью Google Pay и Apple Pay, к которым привязаны карты Mastercard и Visa. Рекомендуется платить за проезд физическими банковскими картами, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Причиной проблем могут стать санкции в отношении банка ВТБ со стороны западных стран. Санкции были введены после начала специальной военной операции РФ на Украине. ВТБ проводит все платежные операции в столичном транспорте.

Пассажиры могут оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами «Мир», привязанными к Mir Pay и Apple Pay. Кроме того, оплатить проезд можно «Тройкой», билетом «Единый», соцкартой и с помощью Face Pay (в подземке).

Работу касс на станциях подземки усилят, чтобы оперативно решать все вопросы. Кроме того, пассажиры могут обратиться на горячую линию 3210.