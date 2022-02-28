РИАМО - 28 фев. В столице начался 13-й сезон культурного проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Все лето авторские треки победителей будут звучать в 15 парках города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заявки от исполнителей принимаются на сайте Моспродюсера до 15 марта включительно. Здесь же участники могут ознакомиться с правилами проекта», – говорится в сообщении.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, треки финалистов звучат не только в парках города. Их используют в качестве саундтреков в отечественных сериалах, к ним прислушиваются скауты мейджор-лейблов, а также представители стриминговых платформ.

В ходе отбора участникам предстоит пройти живое прослушивание. Финалистов назовут 18 апреля. С открытием летнего сезона их треки будут звучать в парках Москвы.

Победителями отбора в 2021 году стали 53 музыканта, их треки можно было услышать в парках на протяжении зимнего сезона. Всего конкурс собрал более 4 тыс. участников.