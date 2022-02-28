РИАМО - 28 фев. Стоимость евро по отношению к рублю на рынке Forex установила рекорд, превысив 127 рублей. В ходе торгов курс рубля слабеет к доллару и евро, сообщает ТАСС.

Так, европейская валюта в 06:46 торговалась на Forex по 127,15 рубля, рост цены составил 32,73%. Доллар торгуется по 83,89 рубля, он подорожал на 0,03%.

Уже в 06:55 стоимость евро достигла 127,2 рубля (рост составил 32,78%), а доллар торговался на прежнем уровне.

Ослабление рубля происходит на фоне введения западных санкций в отношении РФ из-за проведения спецоперации на Украине.