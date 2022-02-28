РИАМО - 28 фев. В Московской области и столице в последний день зимы будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 60%.

Геомагнитный фон будет спокойным с отдельными периодами возмущения.

Погода может быть неблагоприятной за счет высокого фона атмосферного давления. Метеопатические реакции могут остро проявиться у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.