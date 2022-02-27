РИАМО - 27 фев. Глава английской нефтекорпорации British Petroleum Бернард Луни покидает совет директоров российской компании «Роснефть», сообщает «Вечерняя Москва».

Британская корпорация еще планирует продать свою долю в «Роснефти». Она составляла 19,75%, акции British Petroleum приобрел в 2013 году.

Корпорации около 30 лет работала с российскими коллегами, но сложившаяся ситуация заставляет ее прекратить сотрудничество.

21 февраля глава государства Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась специальная военная операция РФ в Донбассе.