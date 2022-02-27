РИАМО - 27 фев. Вечером в воскресенье в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны или отменены более 260 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 22 рейса, 70 отменены. В Домодедове 22 рейса задержаны, 8 отменены. В Шереметьеве задержали 23 рейса, отменили 116.

По данным на сайте подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются 4 рейса, отменен 1.

По 2 марта ввели запрет на полеты в южные города страны. Такое решение связано с обострением ситуации на Украине, где РФ проводит военную спецоперацию по защите мирных жителей. Кроме того, станы ЕС и мира ввели санкции и отменили авиасообщение с Россией.

Еще ранее «Аэрофлот» заявил, что отменяет рейсы и приостанавливает полеты из российской столицы и Санкт-Петербурга в некоторые страны ЕС из-за закрытия воздушного пространства.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.