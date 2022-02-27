РИАМО - 27 фев. С 28 февраля временно изменится ряд автобусных маршрутов, которые курсируют на юго-западе столицы, сообщает «Вечерняя Москва».

Изменения связаны с ремонтом в первом филиале городской поликлиники №22 на улице Цюрупы.

В этом районе маршрут №с5 будет продлен от станции метро «Новые Черемушки» до Черемушкинского рынка. Еще маршруты №153 и №684 объединят в один маршрут №153, который будет курсировать от станции метро «Проспект Вернадского» до станции метро «Новые Черемушки».

Таким образом, пациенты смогут добираться до работающих филиалов поликлиники №22 без пересадок.

До конца текущего года в мегаполисе планируют установить 2 тыс. остановок общественного транспорта. Их оборудуют картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, камерами видеонаблюдения.