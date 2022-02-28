РИАМО - 28 фев. С понедельника на территории Московской области смягчаются условия для посещения массовых мероприятий без предъявления QR-кода вакцинированного и переболевшего коронавирусом. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Например, на различные мероприятия, проводимые в помещении, одновременно могут прийти до 100 человек вместо 50. Предельное число участников мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе, выросло с 500 до 1 тыс. человек.

Такая мера в регионе касается спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

В Подмосковье отмечается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией: снижается число выявляемых случаев Covid-19 в сутки и количество госпитализаций зараженных.

За все время пандемии в Московской области выявили 938 246 случаев Covid-19, врачи вылечили 826 551 пациента, скончался 14 171 заболевший.​