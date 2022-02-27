РИАМО - 27 фев. Автоэксперт Петр Баканов отметил, что важно не только правильно выбирать масло, но и вовремя его менять. При его выборе следует посмотреть руководство по эксплуатации авто, где есть все допуски и стандарты масла, подходящего для конкретной машины, сообщает «Вечерняя Москва».

«Также существуют специальные профильные форумы, где есть подборка масел. Кроме того, можно зайти на сайты крупных производителей масел, у них бывает подбор масел под конкретный автомобиль», — пояснил Баканов.

Он добавил, что в самых лояльных условиях эксплуатации менять масло в авто следует как минимум раз в год.

По его словам, максимальный пробег между сменой масла в машине составляет 10 тыс. км. Если оставить его дольше, то масло не сможет выполнять свою функцию.