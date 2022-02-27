РИАМО - 27 фев. Некоторые россияне, которые сейчас находятся за границей, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», - написала омбудсмен в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в соцсетях обозленные люди начали оскорблять школьников и студентов из России. При этом европейцы и американцы винят россиян в происходящем на Украине только за их национальность.

«Дальнобойщик В. ехал из Германии в Бельгию за грузом. На парковке грузовых автомобилей его машине разбили все фары, а прибывшие полицейские развели руками и уехали», - добавила Москалькова.

Она уточнила, что с водителем, его работодателем и родственниками уже связались и оказали всю нужную помощь. Кроме того, можно связаться с консульскими службами в Германии и Бельгии, если возникнет такая необходимость.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите мирных граждан ДНР и ЛНР. Из-за этого на РФ были наложены санкции ЕС и США.