РИАМО – 28 фев. В столице с понедельника перевод части сотрудников на удаленный режим работы больше не является обязательным, теперь это рекомендательная мера. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Работодателем рекомендуется переводить на дистанционный режим не меньше 30% сотрудников. В их числе – сотрудников старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Руководителям организаций также рекомендуют минимизировать число работников, которые трудятся очно.

Собянин ранее отмечал, что требование о переводе работников на удаленку больше не является обязательным, так как заболеваемость штаммом Covid-19 омикрон снижается. Число новых выявляемых случаев коронавируса снижается, уменьшается количество госпитализаций, медицинские организации возвращаются к работе в обычном режиме.

С начала пандемии в Москве выявили 2 694 160 случаев коронавируса, выздоровели 2 477 563 человека, умерли 41 196 Covid-пациентов.​