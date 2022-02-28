РИАМО – 28 фев. В Подмосковье и столице с понедельника отменили блокировку транспортных карт всех жителей старше 60 лет и всех граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее соответствующие документы по ослаблению ограничительных мер подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Московской области и Москве.

Транспортные карты блокировали, чтобы защитить уязвимые категории населения от заражения коронавирусом. Ограничения не касались тех, кто переболел Covid-19 в течение последнего полугода, и тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Только в Подмосковье свыше 2 млн жителей пользуются бесплатным проездом по социальной карте.