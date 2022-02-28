РИАМО - 28 фев. Сегодня празднуется начало Масленицы – древнего праздника, неизменными атрибутами которого остаются блины, народные забавы и сожжение символического чучела.

Масленица

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Дата празднования Масленицы каждый год уникальна, она выпадает на последнюю неделю перед Великим постом и в 2022 году начинается 28 февраля. Масленица – это проводы зимы. Блины в эти дни олицетворяют солнечный диск, который все чаще показывается на небе. Традиция празднования Масленицы сохранилась даже после принятия на Руси христианства.

Свои особые обряды предусмотрены на каждый день недели. Так, в понедельник Масленицу встречали – считалось, что в этот день начинается сырная неделя. Во вторник были заигрыши, в среду тещи приглашали на блины зятьев с женами. Четверг отводился под массовые санные катания. В пятницу зятья звали в гости тещ. В субботу проходили золовкины посиделки.

Завершалась масленичная недели «прощеным воскресеньем». В этот день к близким, родственникам и друзьям приходили, чтобы попросить прощения за слова и поступки. В этот же день провожали зиму, сжигая чучело.

День общественного сна

28 февраля отмечается необычный праздник – День сна в общественных местах. Считается, что он посвящен засыпанию на рабочем месте, проводится аналоги с японской традицией «инэмури», по которой сотрудники компаний могут днем поспать прямо на работе. Это объясняется огромной загруженностью и считается показателем трудолюбия.

День общественного сна призван напомнить о значимости сна для здоровья человека. Само то, что люди засыпают в общественных местах, говорит о психоэмоциональных и физических нагрузках на общество.

Международный день редких заболеваний

Обычно его отмечают в самый редкий день в году – 29 февраля. Но в невисокосные годы памятную дату переносят на 28 февраля. Это событие внесли в календарь для того, что привлечь внимание к проблеме людей, больных орфанными заболеваниями, и рассказать о самих болезнях.

Эксперты насчитали порядка 5-7 тыс. редких заболеваний, представляющих опасность для жизни. Среди них есть более знакомые (разновидности рака, миелома, гемофилия, муковисцидоз) и экзотические (синдром кабуки, болезнь Гоше) болезни. В День редких заболеваний традиционно проводят просветительские мероприятия и сборы средств.

Онисим Овчарник

По народном календарю 28 февраля почитают память апостола Онисима, которого крестил и просветил апостол Павел. Онисим на Руси считался покровителем овцеводства, поэтому в день его памяти просили о том, чтобы овцы принесли большой и здоровый приплод. Для этого владельцы отар кланялись по 3 раза на все четыре стороны и повторяли определенный заговор.

Считалось также, что на Онисима Овчарника зима борется с весной. Если в этот день на домах появлялись большие сосульки, значит весна будет долгой.