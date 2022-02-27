РИАМО - 27 фев. Каналы Telegram все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с событиями на Украине. Сначала их работу хотели ограничить, но после обращения пользователей решили этого не делать, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время», - отметил Дуров в своем канале в мессенджере.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Telegram использовался как инструмент, который усугубляет конфликты и разжигает межнациональную рознь.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации», - добавил Дуров.

Также он попросил пользователей мессенджера перепроверять поступающую через Telegram-каналы информацию.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите мирных граждан Донбасса. Из-за действия страны на Россию были наложены санкции ЕС и США.