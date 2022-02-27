РИАМО - 27 фев. В Подмосковье и столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его объявили до 12 часов 1 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Брянской и Орловской областей.

28 февраля в регионе прогнозируются гололедица и переменная облачность преимущественно без осадков. Температура ночью будет минус 6 – минус 4 градуса, днем – от 0 до плюс 2. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Аналогичная погода сохранится и 1 марта, но ночью может похолодать до минус 9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 2.

В ближайшие два дня в регионе ожидаются солнечная погода и высокое атмосферное давление.