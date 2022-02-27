РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Юнармейцы из Подольска одержали победу в военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой», сообщили в местном отделении всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В воскресенье на базе Быковской школы (Дома «Юнармии») прошла четвертая открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой - 2022», в которой приняли участие 49 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья и 8 юнармейских команд Москвы.

Юные патриоты соревновались в 8 дисциплинах: «Разборка, сборка автомата Калашникова», «Имитационная (лазерная) стрельба из автомата Калашникова», «Преодоление полосы препятствий», «Марш-бросок» и других.

В результате, третье общекомандное место заняли команды «Святогор» (Москва), «Витязь» (Чехов), «Пламя» (гимназия им. Подольских курсантов», Подольск), «Будимир» (школа пос. МИС, Подольск), «Звезда» (Ступино). Второе общекомандное место – «Крепость» (Можайский городской округ) и «Разведчики» (городской округ Домодедово), а первое – «Варяг» (школа №35, Подольск).

Команда-победитель и призеры игры были награждены макетами автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также другими ценными призами.