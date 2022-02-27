РИАМО - 27 фев. Флорист Анастасия Жилина отметила, что в недорогом, но пышном букете необходимо использовать зелень, которая придает ему нужный объем. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Зелень придает форму. Она насыщает букет объемом, и если к зелени добавить недорогие пышные цветы (хризантемы, розы, астры), то такой букет будет обладать естественной природной красотой, будет долго радовать глаз и несильно ударит по кошельку», - пояснила специалист.

Она добавила, что покупатели часто недооценивают такой способ создания букета.

По словам флориста, классическим видом зелени в букете является эвкалипт, который бывает самой разной формы. Еще пышности могут придать рускус и салал.

В стоимости букета зелень может составить около 40%, заключила Жилина.