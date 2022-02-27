РИАМО - 27 фев. В воскресенье президент России Владимир Путин посетил стройплощадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра, находящуюся на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Президента РФ Владимира Путина сопровождали руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и мэр столицы Сергей Собянин.

Центр строится на участке 6,9 га на территории центра Хруничева. Его площадь будет 250-270 тыс. кв. м, в нем будут работать порядка 20 тыс. человек.

Высотной доминантой космического комплекса будет 288-метровая башня со шпилем. Завершение всех работ по строительству запланировано на конец этого года. В 2023 году планируется передать объект «Роскосмосу».

В центре создадут базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.

При строительстве космического центра применяют уникальный материал - самоуплотняющуюся смесь, которая быстро затвердевает без дополнительного воздействия.