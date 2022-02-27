РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В воскресенье в центре Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров, также пробки образовались на улицах Высотной, Клемента Готвальда, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 17:20, в центре Подольска движение затруднено от поворота с Индустриальной улицы на Большую Серпуховскую до музея-заповедника «Подолье» на проспекте Ленина. Затор отмечается и в противоположной полосе движения.

Также пробки образовались на улицах Высотной, Клемента Готвальда, Кирова, Правды, Рабочей и других.