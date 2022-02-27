РИАМО - 27 фев. В течение недели активисты «Молодой Гвардии» разбирали гуманитарную помощь в Ростовской области, готовили помещения для заселения беженцев, организовывали досуг детей. Сейчас они вернулись обратно в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Активистов встретили на Казанском вокзале в воскресенье утром. Их встречали родные, близкие и друзья, которые все это время переживали за добровольцев.

«Сперва мы готовили помещения, куда заселялись эвакуированные жители, расставляли мебель. Потом были заняты разбором гуманитарной помощи, которая приходила в Ростовскую область со всех регионов страны. Помимо этого уделяли внимание ребятишкам, для которых эвакуация стала еще большим стрессом, чем для взрослых – организовывали для них досуг», – поделился молодогвардеец Александр Мантуров из Домодедова.

Депутат Госдумы, руководитель подмосковного отделения МГЕР Александр Толмачев поблагодарил волонтеров за мужество, за то, что они в первых рядах вызвались поехать в оперштаб и помочь эвакуированным.

«Чужой беды не бывает. Мы не остаемся в стороне, когда происходят события, требующие незамедлительной волонтёрской помощи. Ситуация с эвакуацией жителей для нас исключением не стала. Спасибо каждому из одиннадцати активистов, кто вызвался поехать в Ростовскую область и достойно там себя проявил в труде и заботе о тех, кому сейчас нужна поддержка», - отметил Толмачев.

Он добавил, что у каждого из добровольцев есть история, которой они могут поделиться с родными, близкими и друзьями.