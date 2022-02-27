РИАМО - 27 фев. Москвичи собрали для беженцев из Донбасса свыше 200 тыс. разных товаров, порядка 30 тонн продуктов и более 7 тыс. л воды. Первый грузовик с гумпомощью укомплектован и уже уехал в Воронежскую область, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для детей беженцев горожане принесли канцелярские принадлежности, одежду, обувь, игрушки и детское питание. Еще в пункты гумпомощи приносят корм для собак и кошек, лакомства и поводки для питомцев.

К сбору помощи для беженцев присоединяются и коммерческие организации мегаполиса. Акцию #Москвапомогает поддержали 12 компаний.

Принести вещи в помощь беженцам может каждый желающий. Гумпомощь принимают в центре «Мосволонтер» (Ленинградский проспект, дом 5, строение 1), в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. По всем вопросам, связанным с помощью беженцам, можно обратиться в кол-центр: +7-499-170-02-25.